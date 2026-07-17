La Provincia invertirá más de $200 millones para finalizar un Centro de Primera Infancia

El Gobierno de Salta aprobó la ejecución de la obra para finalizar el Centro de Primera Infancia (CPI) del barrio San Cayetano, en la localidad de Seclantás, departamento Molinos. La inversión oficial será de $238.570.158,70 y estará destinada a concluir un edificio que brindará atención integral a niños de la primera infancia.

De acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Obras Públicas, el proyecto contempla la construcción de dos aulas con sanitarios, una oficina administrativa, cocina con depósito, salón de usos múltiples y una galería. Además, se ejecutarán obras complementarias, entre ellas el cerramiento perimetral con rejas, veredas y el adoquinado del acceso al establecimiento.

La obra fue adjudicada a la Municipalidad de Seclantás mediante el mecanismo de contratación abreviada y se realizará a través de un convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia. El plazo previsto para su ejecución es de 180 días corridos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el nuevo Centro de Primera Infancia permitirá fortalecer las políticas de cuidado y desarrollo infantil en la región, ofreciendo un espacio destinado a la contención social, el cuidado integral y la estimulación temprana de niños de Seclantás y de las comunidades cercanas.