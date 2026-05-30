Escuelas de Salta actualizarán protocolos por apuestas online y consumos digitales

Se llevó adelante la primera reunión de la Mesa Interministerial para la actualización de la “Guía de Buenas Prácticas para la intervención ante el consumo problemático de sustancias en el ámbito educativo” convocada por la Coordinación Estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo.

La guía del año 2014, si bien representó un hito de gestión coordinada - entre los ministerios de Educación, Seguridad, Salud Pública, Justicia y Derechos Humanos - en el abordaje de consumos problemáticos, se centraba específicamente en el consumo de sustancias.

Actualmente la Mesa se propone complejizar la mirada, incorporando al trabajo de prevención, abordaje, intervención y evaluación desarrollado en las escuelas, nuevos consumos problemáticos, como por ejemplo los digitales vinculados con las apuestas en línea, las redes sociales y violencias digitales, entre otros. La mirada multidisciplinar y la conformación de una red de intervención que se traduzcan en una guía de actuación para las escuelas, son parte de una estrategia integral potente en el cuidado de nuestras infancias y adolescencias.

La jornada contó con una amplia representación de los organismos competentes en la materia: la Coordinadora Estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo, Analía Guardo; la Directora de Diseño y Desarrollo Curricular, María Eugenia Herrera; la jefa del Departamento de Proyectos Especiales, Andrea Céspedes; el Equipo Técnico de Prevención de Consumos Problemáticos; y Noemí López, en representación del Programa de Educación Digital; la Coordinadora Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos Alba Quintar; el Subcomisario Emanuel Leandrini y la Oficial Johana Lamas del Ministerio de Seguridad; David Soposa de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Justicia; Rosario Justo, de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones dependiente del Ministerio de Salud Pública; y Andrea Temporetti y Tania Molina, integrantes del Programa de Juego Responsable dependiente del Ente Regulador de Juegos de Azar.

El trabajo conjunto reafirma el compromiso del Estado con el principio de corresponsabilidad, construyendo entornos escolares seguros, protectores y de cuidado integral.