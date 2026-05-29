De padre a hijo: la historia del bicicletero salteño que hizo del oficio una vida

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Entre herramientas, ruedas y cadenas, José Troncoso construyó una vida alrededor de las bicicletas. Lo que comenzó como una enseñanza familiar cuando apenas era un adolescente terminó convirtiéndose en un oficio que hoy ejerce desde hace más de dos décadas.

En diálogo con Compartiendo su Mañana por Aries, contó que aprendió el trabajo de la mano de su padre y de su hermano, en una familia donde las bicicletas siempre ocuparon un lugar central.

“Empecé de chico. A los 13 años ya armaba ruedas y trabajaba con los ejes”, recordó.

Actualmente tiene su taller en la zona de Villa Delmi, donde atiende bicicletas de uso cotidiano, deportivas y de competición. Pero además comparte otra pasión familiar: el ciclismo.

“Venimos de una familia ciclista. Mi papá competía, mi hermano compite y yo también sigo compitiendo”, relató.

Troncoso explicó que el oficio cambió profundamente con el paso de los años. Los viejos sistemas mecánicos dieron lugar a bicicletas con frenos a disco, transmisiones más complejas e incluso cambios electrónicos.

“Antes el bicicletero trabajaba con una pinza, un martillo y algunas llaves. Hoy hacen falta herramientas específicas y capacitación constante”, señaló.

Según observó, el uso de la bicicleta volvió a crecer especialmente después de la pandemia. Muchos la utilizan como medio de transporte, mientras que otros la eligen para hacer actividad física o por recreación.

Para quienes usan la bicicleta a diario, recomendó realizar controles periódicos y un mantenimiento general cada cinco o seis meses para evitar problemas mayores y prolongar la vida útil de los componentes.