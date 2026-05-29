De padre a hijo: la historia del bicicletero salteño que hizo del oficio una vida

En el Día del Bicicletero, José Troncoso repasó su historia ligada a un oficio que heredó de su familia. Asegura que la bicicleta evolucionó con la tecnología, pero sigue siendo un medio de transporte, salud y recreación para miles de salteños.
Salta29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

DIA DEL BICICLETERO
Imagen generada con IA

Entre herramientas, ruedas y cadenas, José Troncoso construyó una vida alrededor de las bicicletas. Lo que comenzó como una enseñanza familiar cuando apenas era un adolescente terminó convirtiéndose en un oficio que hoy ejerce desde hace más de dos décadas.

En diálogo con Compartiendo su Mañana por Aries, contó que aprendió el trabajo de la mano de su padre y de su hermano, en una familia donde las bicicletas siempre ocuparon un lugar central.

Empecé de chico. A los 13 años ya armaba ruedas y trabajaba con los ejes”, recordó.

Actualmente tiene su taller en la zona de Villa Delmi, donde atiende bicicletas de uso cotidiano, deportivas y de competición. Pero además comparte otra pasión familiar: el ciclismo.

Venimos de una familia ciclista. Mi papá competía, mi hermano compite y yo también sigo compitiendo”, relató.

mantitas salta (1)Tejedoras salteñas piden lana para abrigar a bebés recién nacidos

Troncoso explicó que el oficio cambió profundamente con el paso de los años. Los viejos sistemas mecánicos dieron lugar a bicicletas con frenos a disco, transmisiones más complejas e incluso cambios electrónicos.

Antes el bicicletero trabajaba con una pinza, un martillo y algunas llaves. Hoy hacen falta herramientas específicas y capacitación constante”, señaló.

Según observó, el uso de la bicicleta volvió a crecer especialmente después de la pandemia. Muchos la utilizan como medio de transporte, mientras que otros la eligen para hacer actividad física o por recreación.

Para quienes usan la bicicleta a diario, recomendó realizar controles periódicos y un mantenimiento general cada cinco o seis meses para evitar problemas mayores y prolongar la vida útil de los componentes.

Te puede interesar
image

Salta prepara una nueva marcha de Ni Una Menos

Ivana Chañi
Salta31/05/2026
La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta brindará una conferencia de prensa el lunes 1 de junio para presentar las actividades por el 3J - Ni Una Menos. Habrá concentración en Ciudad Judicial, marcha a la Legislatura y festival.
 
11734-la-amt-convoca-a-una-audiencia-publica-para-una-readecuacion-tarifaria-de-saeta

SAETA: el boleto debería costar $4.000

Ivana Chañi
Salta31/05/2026
El gerente general de SAETA sostuvo que la tarifa actual funciona como un paliativo, pero no cubre el costo real del sistema. Además, advirtió que cada aumento reduce la cantidad de pasajeros.
 
78444-desde-la-madrugada-del-sabado-vuelve-el-servicio-nocturno-de-saeta

Desde esta noche no habrá colectivos nocturnos

Ivana Chañi
Salta31/05/2026
La suspensión regirá desde la cero hora del lunes 1 de junio y afectará la franja entre las 23.30 y las 5.30. Las líneas interurbanas pasarán por el centro sólo hasta las 22 y las urbanas hasta las 22.30.
 
Lo más visto
78444-desde-la-madrugada-del-sabado-vuelve-el-servicio-nocturno-de-saeta

Desde esta noche no habrá colectivos nocturnos

Ivana Chañi
Salta31/05/2026
La suspensión regirá desde la cero hora del lunes 1 de junio y afectará la franja entre las 23.30 y las 5.30. Las líneas interurbanas pasarán por el centro sólo hasta las 22 y las urbanas hasta las 22.30.
 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail