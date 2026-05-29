Tejedoras salteñas piden lana para abrigar a bebés recién nacidos

Lo que comenzó como una actividad compartida entre amantes del tejido se transformó en una red solidaria que hoy abriga a bebés de distintos puntos de la provincia.

En diálogo con Compartiendo su Mañana, por Aries, Adriana Cozman, integrante de Mantitas Salta, contó que el grupo está conformado por alrededor de 40 mujeres voluntarias que confeccionan mantas destinadas a recién nacidos y familias que las necesitan.

“No somos una fundación ni una ONG, somos un grupo de mujeres organizadas que tejemos para abrigar bebés”, explicó.

La modalidad es simple: cada voluntaria compra o recibe lana, teje desde su casa y luego entrega las mantas en encuentros mensuales donde se reúnen para compartir una tarde de trabajo solidario. Posteriormente, las mantas son distribuidas a hospitales, centros de salud y comunidades del interior salteño.

Actualmente, la principal necesidad del grupo es contar con más materia prima para seguir produciendo.

“Necesitamos lana o polar para seguir abrigando bebés”, señaló Cozman.

Según explicó, con aproximadamente 7.000 pesos en lana se puede confeccionar una manta de 70 por 70 centímetros, medida adecuada para un recién nacido.

Las integrantes también invitan a sumarse a personas que sepan tejer o quieran aprender. El grupo recibe voluntarias de distintas edades y niveles de experiencia, ya que cada manta, más allá de su diseño, tiene el mismo objetivo: acompañar y brindar abrigo.

Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través de las redes sociales Mantitas Salta en Facebook e Instagram.