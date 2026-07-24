Invitan a conocer el “Sendero de los Planetas” con un recorrido a beneficio del proyecto

El proyecto "Tonco, paraíso astronómico" realizará este domingo un recorrido abierto al público para recaudar fondos y dar a conocer el Sendero de los Planetas, una propuesta que recrea el Sistema Solar a escala en un recorrido por las montañas de esa localidad ubicada camino a Cachi.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, uno de los impulsores del proyecto, el profesor Carlos Alessandretti, detalló que la actividad se desarrollará desde las 10 y que, además de las visitas guiadas, habrá puestos de comidas regionales atendidos por vecinos de Tonco.

"Queremos habilitar una oportunidad para que quienes quieran conocer el proyecto en la etapa de desarrollo que está puedan recorrerlo. Lo vamos avanzando muy artesanalmente, de a poco” explicó Alessandretti y agregó: “también es una excusa para que entren a Tonco y conozcan el lugar, que es muy lindo”.

La entrada será “a la gorra” y todo lo recaudado se destinará a continuar el desarrollo del proyecto que, según describió, el avance está “estancado”.

“Sí estamos avanzando un poco en la organización, porque estamos conformando una cooperativa de trabajo entre los entre los docentes que hemos arrancado este proyecto inicialmente y gente de la comunidad. Creemos que nos va a dar impulso y acceso a otras posibilidades que hasta ahora no estamos teniendo”, informó.

Los organizadores recomendaron completar previamente el formulario disponible en el Instagram @tonco.astronomico para estimar la cantidad de asistentes y organizar los servicios durante la jornada, aunque aclararon que la inscripción no es obligatoria para participar.

Para asistir registrarse en el formulario: https://forms.gle/yuD6B32YdcktiSeSA