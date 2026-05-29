Ultimátum en el peronismo: exigen una defensa cerrada de Cristina Kirchner

“No hay posibilidad de pensar en la representación de nuestro proyecto político si quien más votos tiene y más competitiva es para frenar a Milei y Macri, está presa. No voy a naturalizar buscar candidatos como reemplazo porque Cristina no puede. Cristina sí puede, debe y merece estar en libertad. A algunos les queda cómodo que Cristina esté presa. Creo que es muy injusto y el daño es enorme”.

Mayra Mendoza es, tal vez, la voz camporista que aparece con más regularidad en el debate público defendiendo la inocencia de Cristina Kirchner, reclamando que todas las vertientes del peronismo levanten la bandera de la proscripción y enviando mensajes entre líneas, indirectamente, a sectores que hoy no tienen su situación en el vértice de la agenda política. Axel Kicillof y su espacio, y el PJ Federal de los legisladores e intendentes del interior, aparecen primeros en esa lista. Son los apuntados.

La definición de la legisladora provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina, es un retrato perfecto del pensamiento del cristinismo por este tiempo y de lo que no piensan otras terminales justicialistas. Allí donde creen que el camporismo quedó atrapado en un monotema y que están exigiendo que respeten la conducción política de CFK cuando, a la luz de los hechos, su liderazgo es solo sobre un sector del peronismo, no sobre la totalidad.

En los últimos días los principales exponentes de La Cámpora salieron a marcar la cancha con el pedido de libertad de la ex presidenta y a reforzar, en conjunto, que el peronismo no puede desentenderse de ella, aunque así lo quisiera. Porque ella es la que más votos tiene y la que sigue conduciendo a un grupo grandes de dirigentes con peso específico en el territorio. Es decir que, aún presa, sigue teniendo una fuerte capacidad de influencia en el proceso electoral.

“Cuando pedimos Cristina libre, algunos nos tildan de fanáticos. Cristina libre significa volver a tener a una fuerza política competitiva. Hay algunos que no lo pueden decir, que no pueden tomar en un acto militante un panfleto o una bandera que exprese esa consigna. Eso habla de las personas”, señaló Mendoza, en clara alusión al resto de los sectores de la coalición opositora que no tienen entre sus prioridades el pedido sistemático sobre la situación de la ex presidenta.

En un tono más enérgico, y frente al ingreso del departamento ubicado en San José 1111, donde la ex presidenta cumple su condena, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró que “hay que militar hasta romper la proscripción de Cristina” porque en la actualidad “guste o no guste, Cristina es la conducción” y “guste o no guste, en el corazón de la gente, el recuerdo es Néstor y Cristina”.

El senador nacional fue tajante y explícito, cuando se refirió a los dirigentes del peronismo que no tienen entre sus prioridades el pedido de la libertad de CFK. “Hace un tiempo dije que me dolía que algunos compañeros de militancia no estén acá pidiendo por la libertad de Cristina. Ahora no me duele más, me da rabia. No hay que ser garca. Hay que reconocer. Este pueblo está reconociendo el esfuerzo y el amor de Cristina. No podemos permitir que en la dirigencia política se hagan los boludos”, sentenció.

El destinatario de ese mensaje es Axel Kicillof, al que De Pedro aprecia y lo une una larga relación personal. Y también es un mensaje para todos los dirigentes que están en el espacio del gobernador bonaerense y que no militan la libertad de la ex presidenta y el argumento de que está proscripta. Tanto en el MDF como en el PJ Federal, que son los sectores a los que apuntan los dirigentes cristinistas, no responden a la conducción política de la ex mandataria. Ni ahora ni en un futuro. Ese es un ciclo terminado.

El enojo del cristinismo va más allá de la provincia de Buenos Aires y de la interna en la que están involucrados hace varios años. Tiene que ver con que creen que hay un alto porcentaje de dirigentes del peronismo que son desleales a CFK, quien, entienden, encarnó los últimos logros de la fuerza política. Sienten que no hay reconocimiento sobre su figura y que la dejaron sola, condenada y presa.

La santafesina Florencia Carignano, que también es parte de la agrupación ultra K, aseguró en una entrevista con Futurock que “el próximo candidato tiene que entender que es una condición sine qua non que Cristina esté libre, porque es la única manera de poder gobernar hoy el país”. En ese sentido, sostuvo que si se quiere “negar o minimizar el hecho” de que esté presa, “no estamos entendiendo para que queremos gobernar la Argentina”.

Un par de días atrás la voz la alzó la diputada nacional Paula Penacca. “Hay una práctica política en el peronismo que tiene mucho que ver con la diferenciación del kirchnerismo. Diferenciarse del kirchnerismo es, muchas veces, negar al kirchnerismo. Y negar al kirchnerismo es ir por menos cuando podes ir por todo”, explicó la legisladora en diálogo con El Destape.

Cuando hizo hincapié en el rol de la ex presidenta para el tiempo que viene, agregó: “Si el enemigo entiende que tiene que encarcelar a Cristina, evidentemente en esa figura, esa trayectoria, y en esa probada capacidad de conducir y de gobernar, hay algo que ellos ven como peligroso. ¿Por qué lo negaríamos nosotros?“. Luego, rememorando la pelea por la conducción del partido, cuestionó a Kicillof elípticamente al asegurar: “¿Por qué no pudimos construir síntesis cuando Cristina quiso ser la presidenta del PJ Nacional?”. Rencillas del pasado que nunca se solucionaron.

El sector de la ex presidenta armó una serie de eventos en la puerta de San José 1111 para mantener el vivo el reclamo. Lo vienen haciendo desde hace poco más de una semana y lo continuarán hasta el 20 de junio, cuando se realice una movilización militante desde Parque Lezama al departamento donde la ex presidenta pasa sus días, para conmemorar el primer aniversario de su condena y detención domiciliaria, que se cumple el 10 de junio. Así intentan pelear contra el olvido de la consigna que impulsan.

Las voces del cristinismo se agolpan en las redes sociales y subsisten en los actos callejeros. Intentan moldear un mensaje anclado en los laureles del pasado para que haya un reconocimiento en el presente y se tome noción real de la influencia sobre el futuro. Pero sus voces no conmueven a una gran porción del peronismo, que cree que la ex presidenta debe ser parte del armado electoral, al igual que el sector que conduce, pero que está convencida que la gente de a pie está harta de que la política pase mucho tiempo hablando de la política.

Con información de Infobae