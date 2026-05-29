INTI en alerta: pese a la cautelar, denuncian que Nación avanza con la reestructuración

La delegada gremial Cecilia Bellistri advirtió que la reestructuración del organismo podría dejar sin trabajo a entre 730 y 780 personas. También cuestionó la baja de servicios técnicos clave para la industria.
 
Salta29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Trabajadores del INTI se mantienen en estado de alerta por una reestructuración impulsada por las autoridades nacionales del organismo, pese a una medida cautelar favorable presentada por ATE.

Cecilia Bellistri, delegada gremial del personal del INTI en Salta, explicó en N&N por Aries que el proceso afectaría áreas técnicas, departamentos, direcciones y subgerencias tanto en las provincias como en la sede central de Buenos Aires.

Calculamos que, si avanzan con la reestructuración, entre 730 y 780 personas quedarían sin trabajo”, advirtió.

Según indicó, la cautelar buscaba frenar una resolución que daba de baja alrededor de 1.000 servicios que el INTI presta a distintas industrias. Entre ellos mencionó ensayos, asistencia técnica, calibraciones y controles vinculados a alimentos, salud, textiles, caucho y juguetes.

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Bellistri sostuvo que las autoridades nacionales continúan con el trámite administrativo “haciendo caso omiso” a esa medida judicial.

La delegada también cuestionó la eliminación del programa de Metrología y Calidad, al que definió como uno de los más importantes del organismo por su rol en mediciones y calibraciones de equipos utilizados por la industria.

Además, afirmó que desde 2023 hubo distintos intentos de avanzar sobre el INTI: primero mediante la Ley Bases, luego con una centralización bajo el Ministerio de Economía y ahora a través de la reestructuración interna.

Seguimos en pie de lucha, pero realmente estamos en una situación muy grave y en estado de alerta”, remarcó.

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