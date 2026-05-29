El destino salteño fue seleccionado para participar de la iniciativa de ONU Turismo, que distingue a pueblos rurales comprometidos con la sostenibilidad, la preservación cultural y el desarrollo comunitario.
Exoneraron a un comisario retirado tras una condena penal
Salta29/05/2026Ivana Chañi
Por medio del Decreto Nº 312/2026, el Gobierno convirtió el retiro obligatorio de un comisario inspector retirado en destitución por exoneración, tras una condena penal firme.
El Gobierno provincial dispuso la exoneración del comisario inspector retirado José Emiliano Leguizamón Benítez, luego de una condena judicial firme.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 312, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Salta.
Según la norma, el caso tuvo origen en una denuncia penal presentada en 2021 y derivó en una condena dictada por la Sala V del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro.
Tras el sumario administrativo, el Ejecutivo resolvió convertir el retiro obligatorio del exuniformado en destitución por exoneración.
El decreto sostiene que la conducta atribuida implicó incumplimiento de deberes policiales y afectó el prestigio institucional de la fuerza.
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