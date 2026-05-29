Por incumplimientos, el Gobierno anuló beneficios fiscales y reclamará una deuda

El Gobierno de Salta dejó sin efecto un contrato de promoción industrial firmado hace más de una década y avanzará en el recupero de fondos públicos.

La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 310, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El decreto rescinde el contrato suscripto entre la Provincia y Gustavo Walter Romero, vinculado al proyecto denominado “Fábrica de Productos Plásticos”.

Según el texto oficial, el beneficiario había recibido exenciones en impuestos y certificados de crédito fiscal por $450.000, pero no acreditó el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

La Provincia instruyó a la Dirección General de Rentas a determinar y reclamar las sumas adeudadas, y habilitó la intervención de Fiscalía de Estado si no se concreta el pago correspondiente.