Salta impulsa un espacio para emprendedores

La Municipalidad de Salta abrió las inscripciones para “Hecho en Salta”, una iniciativa destinada a acompañar a emprendedores que producen sus propios artículos pero todavía no cuentan con un local de venta al público.

Victoria Falú, coordinadora de la Oficina de Promoción de Empleo, explicó que el objetivo es brindar un espacio donde los participantes puedan no solo exhibir sus productos, sino también aprender a vender y adquirir experiencia comercial.

En esta primera etapa se realizará una preselección entre los postulantes y serán elegidos 60 emprendimientos. Cada uno podrá utilizar el espacio durante 60 días y, una vez cumplido ese plazo, se incorporarán nuevos participantes.

Entre los principales requisitos se encuentra no contar actualmente con un local propio de atención al público y estar inscripto como monotributista. La propuesta apunta especialmente a quienes necesitan un primer espacio físico para poner a prueba sus productos y conocer la respuesta de los consumidores.

Falú señaló que la modalidad será rotativa para ampliar las posibilidades de participación. “Después de ese plazo se va a buscar otros más”, explicó.

Las inscripciones se realizan a través de WhatsApp al 387-2222975. Para esta primera convocatoria se fijó un máximo de 1.000 postulantes, entre los cuales serán seleccionados los 60 emprendimientos que comenzarán a formar parte de “Hecho en Salta”.