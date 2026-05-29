Inteligencia artificial: Salta regula su uso dentro del Estado

La Provincia aprobó un protocolo para regular la implementación y utilización de herramientas de inteligencia artificial y sistemas generativos dentro de los organismos estatales. La medida busca ordenar una tecnología que gana espacio en la gestión pública.
 
Salta29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta avanzó con una regulación específica para el uso de inteligencia artificial dentro del Estado provincial.

La medida fue publicada este viernes 29 de mayo en el Boletín Oficial de Salta, mediante la Resolución Nº 02 de la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos.

La norma aprueba el “Protocolo para la creación, implementación y uso responsable de agentes públicos de inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial generativa” en el ámbito de la administración pública provincial.

El punto central es ordenar cómo podrán utilizarse estas herramientas en organismos estatales, en un contexto donde la IA generativa comienza a incorporarse en tareas administrativas, atención ciudadana, gestión documental y procesamiento de información.

La decisión también abre una discusión clave: cómo aprovechar la tecnología sin perder control sobre la seguridad de los datos, la transparencia y la responsabilidad en las decisiones públicas.

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Ivana Chañi
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