Editorial Cara a Cara: Salta vuelve a mirar sus deudas

"¿Qué tal, cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas, como hacemos casi habitualmente. Uno relacionado con la Justicia. Usted va a decir: “La Justicia, qué lindo tema”. Y sí, lindo tema. Lindo tema porque vamos a hablar de algo que sucedió hace quince años, nada más ni nada menos.

Hace quince años, dos chicas que vinieron a pasear a Salta fueron asesinadas. Bueno, hubo realmente un vuelo importante de esto a nivel nacional e internacional; digo, un vuelo periodístico. Fue una gran conmoción todo lo que siguió después, porque hubo un juicio, hubo lo que puede haber en quince años de trabajo de la Justicia: detenidos, presos, una serie de situaciones.

Se habló de “los hijos del poder” en ese momento, si ustedes se acuerdan. Alguien, indudablemente, instaló esto como “los hijos del poder”, apuntando hacia arriba, hacia el gobierno provincial del momento. O sea, no hay otra explicación. Bueno, parecería que no fue tan así.

Pero claro, cuando ya estaba todo más o menos acallado, más o menos de alguna forma resuelto, porque había una persona presa a perpetuidad y otra que ya llevaba un montón de años presa, es como que se había calmado todo. Pero no se calmó nada.

No se calmó nada porque el padre de una de las chicas, que es un hombre que inclusive está enfermo, bastante delicado de salud, sin embargo viene a Salta e insiste con esto. Es el gran promotor de que todavía se siga buscando la verdad.

¿Qué es lo que quiere este hombre? La verdad, nada más ni nada menos. Pero le dijeron: “Pero mire, ya tenemos una persona detenida, otra así”. No, esa no es la verdad. Uno de los hombres que está detenido no tiene absolutamente nada que ver.

Y bueno, siguió insistiendo y consiguió, con el tiempo, que se interesara también el procurador general de la provincia, el doctor García Castiella, y se reabrió la causa en función de lo que sí le autorizaba la ley al procurador.

Entonces, en este momento está todo abierto de nuevo. Se abrió el juego jurídico a todo esto. Hay profesionales de Salta que están haciendo declaraciones ante una jueza en Francia. Hay gente que está haciendo declaraciones en Francia y que estuvo con las chicas acá en algún momento.

O sea, hoy Francia está actuando en forma directa con el procurador de la provincia y, según el procurador —según lo ha manifestado en algunos medios, sobre todo en Aries—, es para dejar una impresión de Salta que no sea la de una aldea, sino la de una provincia que respeta las leyes. Y es por eso que todas estas cosas que se están tramitando, se están tramitando entre el gobierno francés y el gobierno salteño, a través de la Procuración.

Ese es un tema que tenemos.

El otro tema, y es un tema ya remanido, es la Ruta de la Muerte. Estamos en una provincia que prácticamente está quedando incomunicada. Incomunicada.

O sea, nos quejamos mucho de que el turismo no se mueve. Sí, es verdad, está todo pesado, es verdad. Pero yo le pregunto: si usted tiene que hacer mil, mil quinientos kilómetros en vehículo con su familia, con sus hijos, y sabe que antes de llegar a Salta se va a encontrar con la Ruta de la Muerte, ¿usted vendría para acá?

O sea, ¿usted vendría a romper el auto y a exponerse a que le pase algo, como le pasa a la gente que queda tirada ahí, con las ruedas reventadas, los trenes delanteros realmente destrozados, camiones que ya no quieren venir al norte, que ya no quieren hacer viajes?

Y yo le digo la verdad: si yo tuviera un camión nuevo, no lo meto en esta ruta al norte ni por casualidad. ¿Por qué? Porque están a punto de romper todo, todos los días.

Bueno, hubo una noticia hace cuarenta y ocho horas del gobernador de la provincia. Insólitamente, ¿qué le pidió el Gobierno nacional? Que pague la obra y después le va a devolver la plata.

Quiere decir que, en este momento, la provincia está siendo garante del Gobierno nacional. ¿Se acuerda de lo que pasaba antes? Que cuando usted quería hacer una obra en la provincia tenía que salir de garantía el Gobierno nacional, la coparticipación y todo eso. Bueno, ahora se ha revertido la cosa.

Como el Gobierno nacional no hizo ni una sola obra en todo el país, le autorizó al gobernador de la provincia que se haga cargo, que la pague, con la autorización también de la empresa que está contratada para hacer la obra. Que vaya pagando este tramo, que es de Metán a Rosario de la Frontera, y que después se la van a devolver la plata, no sé cómo.

Pero Salta hoy está soportando no solamente eso, sino otras cosas más, que hoy vamos a hablar con el hombre que es el jefe de Gabinete, el responsable de Infraestructura de la provincia: el ingeniero Sergio Camacho. Es lo que tenemos para esta noche".