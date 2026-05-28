Tras la protesta en el Concejo, feministas denunciaron empujones y golpes de la policía

La discusión por el capítulo pro vida de la Carta Orgánica sumó un nuevo episodio de tensión en el Concejo Deliberante de Salta. Tras el pañuelazo realizado el miércoles, la referente Sofía Fernández denunció que manifestantes fueron reprimidas durante la actividad.

En diálogo con N&N por Aries, Fernández explicó que la protesta fue convocada por la Asamblea Lesbofeminista en rechazo al dictamen que impulsa declarar el cuidado de la vida desde la concepción.

Según sostuvo, la iniciativa forma parte de una “avanzada antiderecho” y advirtió que puede generar confusión sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia.

La referente aseguró que el problema no es solo discursivo, sino también práctico. Afirmó que en Salta el acceso al aborto legal “no se está cumpliendo en tiempo y forma” y advirtió que ya se registran casos de mujeres que recurren a métodos inseguros.

Fernández denunció además que durante la protesta hubo un accionar desproporcionado de la fuerza policial. “Nos sacaron a los empujones de la casa del pueblo”, expresó.

La Asamblea Lesbofeminista anticipó que continuará con las acciones públicas en defensa del derecho al aborto legal y en rechazo a cualquier modificación normativa que, según plantean, pueda restringir derechos ya reconocidos.