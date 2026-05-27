Atropellaron a un niño frente a una escuela y padres reclamaron controles

Imagen ilustrativa

Un niño de 4 años fue atropellado el viernes pasado cuando ingresaba al nivel inicial de la escuela Joaquín Castellanos, ubicada sobre avenida Reyes Católicos al 1500, en la ciudad de Salta.

El caso fue confirmado por la Policía de la Provincia. El menor sufrió golpes y fue trasladado al Hospital Materno Infantil, aunque no habría tenido lesiones de gravedad.

El móvil de Pelo y Barba por Aries estuvo este miércoles en la zona y recogió el reclamo de padres, quienes advirtieron que no hay presencia de agentes de Tránsito durante los horarios de ingreso y salida.

Una avenida con mucho movimiento

La preocupación se concentra en la velocidad con la que circulan los vehículos por avenida Reyes Católicos, donde funcionan varios establecimientos educativos en la misma cuadra.

Según relataron las familias, los lomos de burro están ubicados más cerca del ingreso al nivel primario, pero no antes del acceso al jardín de infantes, donde ocurrió el siniestro.

También señalaron que la cartelería que advierte sobre la presencia del establecimiento está demasiado cerca de la puerta, cuando los vehículos ya están encima del ingreso.

Padres piden controles

Madres consultadas denunciaron que muchos conductores estacionan en doble fila, no respetan el espacio de ascenso y descenso, cruzan semáforos en rojo y circulan a alta velocidad.

“Llegar a tiempo, a toda costa”, resumió una de las madres al describir el comportamiento de algunos automovilistas.

Actualmente hay presencia policial en el acceso al nivel primario, pero las familias insisten en que se necesita personal de Tránsito para ordenar la circulación y prevenir nuevos hechos.