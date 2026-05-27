Cortes de luz en Salta este miércoles: barrios y horarios afectados

La empresa Edesa confirmó cortes programados de energía eléctrica para este miércoles 27 de mayo en diferentes zonas de Salta Capital.

Según informó la prestataria, los trabajos forman parte del Plan de Inversión 2026 y están vinculados a tareas de renovación de redes de media y baja tensión.

Uno de los cortes afectará a la zona Salta Norte RN9S, en el horario de 8 a 12, con una duración estimada de cuatro horas.

Las zonas alcanzadas serán los barrios Chachapoyas, General Mosconi, Lamadrid, Miguel Ortiz, Vicente Solá y sectores aledaños.

Además, Edesa programó otro corte para la zona Salta Oeste 2, de 8 a 11, con una duración aproximada de tres horas.

En este caso, el servicio se verá interrumpido en el polígono comprendido por avenida Finca Yerba Buena, Circunvalación Oeste, WA Sinérgico y barrio Ciudad Oeste.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras se desarrollan las tareas programadas.