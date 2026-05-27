El frío se hizo sentir temprano, pero la temperatura mejorará por la tarde

La ciudad de Salta amaneció este miércoles 27 de mayo con una temperatura de 6,4°C, cielo cubierto con neblina y una sensación térmica marcada por la alta humedad registrada durante las primeras horas del día.

De acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 05:00, la humedad alcanzó el 95%, mientras que la visibilidad se mantenía en 10 kilómetros y el viento permanecía en calma.

El informe meteorológico anticipa que durante la mañana continuará la presencia de neblina, aunque hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado, con mejoras en las condiciones climáticas para el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé una máxima cercana a los 19°C para este miércoles en la capital salteña, con probabilidades de precipitaciones prácticamente nulas durante todo el día.

Además, el organismo nacional indicó que los vientos oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, predominando desde distintos sectores, aunque sin ráfagas intensas previstas.

Pronóstico extendido para Salta

El pronóstico para los próximos días anticipa jornadas frías durante las mañanas y templadas por la tarde. Para el jueves se espera una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, mientras que el viernes la temperatura podría subir hasta los 20°C.

Durante el fin de semana continuarían las condiciones estables, con máximas cercanas a los 20 y 21 grados, sin lluvias previstas para la capital salteña.

Las bajas temperaturas de las primeras horas obligan a circular con precaución, especialmente en zonas donde la neblina reduce la visibilidad en rutas y avenidas.

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