Salta busca una familia para una adolescente de 14 años

Una adolescente de 14 años anhela una familia que la acompañe en su crecimiento. Por ello el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta abrió una convocatoria pública nacional destinada a encontrar un hogar para ella.



Actualmente cursa el primer año del nivel secundario y se caracteriza por su dedicación al estudio. Entre sus materias favoritas se encuentran matemática, lengua, ciencias sociales y ética, en las que demuestra compromiso y buen desempeño.



Disfruta de las actividades artísticas y recreativas. Asiste tres veces por semana a clases de folklore y tiene interés en comenzar la práctica de natación. Cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) por diagnóstico de retraso mental leve, condición que no afecta su trayectoria escolar. Además, participa de espacios de acompañamiento psicológico, donde evidencia una actitud positiva, compromiso y deseos de seguir fortaleciendo su desarrollo personal.

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En distintas oportunidades expresó su deseo de formar parte de una familia que la acompañe en esta etapa de su vida, respetando su identidad, su historia y sus necesidades, y que le brinde el apoyo necesario para continuar creciendo.



Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a [email protected] .



Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes domiciliados fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se llevarán a cabo en coordinación con el registro correspondiente a su jurisdicción.

Ficha de convocatorias públicas de adopción En distintas oportunidades expresó su deseo de formar parte de una familia que la acompañe en esta etapa de su vida, respetando su identidad, su historia y sus necesidades, y que le brinde el apoyo necesario para continuar creciendo.Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico aLas personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes domiciliados fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se llevarán a cabo en coordinación con el registro correspondiente a su jurisdicción.