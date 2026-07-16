Operaciones gratuitas de cataratas en Salta: atenderán en el CIC de Villa Asunción

La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un nuevo operativo de cirugías gratuitas de cataratas, destinado a vecinos de la ciudad que no cuentan con cobertura médica.

La iniciativa será desarrollada nuevamente junto con la Fundación Saravia Olmos, según anunció en sus redes sociales el jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe.

La atención se realizará el martes 28 de julio, 15 horas, en el Centro Integrador Comunitario de Villa Asunción.

Quiénes podrán acceder

Para incorporarse al programa, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 55 años .

. No contar con obra social .

. Presentar la negativa de ANSES .

. Tener domicilio en la ciudad de Salta.

El operativo forma parte del programa que busca avanzar hacia una Salta libre de cataratas, facilitando el acceso a diagnósticos y tratamientos para personas que no pueden afrontar una cirugía en el sistema privado.

Durante la jornada se brindará información sobre el proceso de evaluación y los pasos necesarios para acceder a la intervención.