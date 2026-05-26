Grupo Flecha se adjudicó la concesión de la Terminal tras la licitación pública

Este martes concluyó el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la licitación pública para la remodelación, refuncionalización y operación de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad. La propuesta presentada por Grupo Flecha, a través de Terminal Pacheco SA, resultó adjudicataria y tendrá la concesión del servicio por 25 años.

La oferta seleccionada obtuvo la mejor calificación dentro del proceso licitatorio, desarrollado conforme a los mecanismos administrativos y técnicos establecidos, garantizando transparencia, competitividad y evaluación objetiva de las propuestas presentadas.

El proyecto prevé la remodelación total del edificio actual, la recuperación de sectores hoy inutilizados y la incorporación de nueva infraestructura, tecnología y servicios orientados a mejorar la experiencia de pasajeros, vecinos y turistas.

Entre las principales intervenciones previstas se destacan la reorganización de los espacios de circulación, espera y embarque, la incorporación de sistemas digitales de información en tiempo real, herramientas de atención multilingüe, nuevos espacios de descanso y mejoras en accesibilidad y seguridad.

La propuesta también contempla el desarrollo de un nuevo polo comercial y de servicios dentro del predio, con locales gastronómicos, espacios de atención y áreas recreativas, además de criterios de sustentabilidad y eficiencia energética aplicados al funcionamiento integral de la terminal.

La inversión proyectada supera los $12 mil millones y forma parte de un plan de modernización urbana que busca renovar uno de los principales accesos a la ciudad y fortalecer la infraestructura de servicios para los próximos años.