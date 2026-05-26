“El verdadero contrabando está en la frontera”: críticas tras los allanamientos en comercios salteños

En N&N, la presidenta de Comerciantes Unidos, Carol Ramos, criticó los recientes procedimientos realizados en locales comerciales y reclamó que los controles contra el contrabando se enfoquen en grandes depósitos y pasos fronterizos.

“La verdad que me parece tremendo lo que le hicieron a Divinas o a otros comercios que están habilitados, instalados, que tienen empleados, pagan cargas sociales, alquileres e impuestos”, sostuvo Ramos.

En ese sentido, cuestionó que los procedimientos se concentren en negocios formalmente registrados mientras —según afirmó— continúan funcionando circuitos ilegales de mercadería en otros sectores. “A mí me hubiera gustado ver este mismo procedimiento en los galpones que existen o directamente en la frontera”, expresó.

Ramos aseguró que el verdadero problema del contrabando se encuentra en el ingreso de mercadería ilegal al país y apuntó contra supuestas estructuras de mayor escala detrás de esas maniobras. “Los verdaderos contrabandistas son poderosos. Porque por la frontera no pasa ni un alfiler sin controles. Entonces, evidentemente, hay poder detrás”, afirmó.

La dirigente también planteó que muchos de los locales que comercializan productos irregulares funcionan sin habilitación ni registros formales, mientras que los comercios inspeccionados sí cumplen obligaciones tributarias y laborales. “Hay gente vendiendo contrabando en la calle y en galerías, pero como no están registrados es más difícil controlar”, indicó.

Además, sostuvo que los recientes operativos fueron utilizados para generar impacto mediático. “Se ocuparon de algo para hacer un espectáculo”, opinó.

No obstante, aclaró que está de acuerdo con combatir el contrabando, aunque consideró que las acciones deberían dirigirse hacia los principales puntos de ingreso y distribución ilegal de mercadería. “Hay que combatir el contrabando, pero desde la raíz: la frontera y los grandes depósitos”, concluyó.