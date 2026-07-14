El Servicio Penitenciario abre una muestra con productos elaborados por internos

Con el propósito de poner en valor el trabajo y la capacitación de las personas privadas de la libertad como ejes fundamentales para su reinserción social, la Dirección de Industrial del Servicio Penitenciario organiza una muestra especial abierta a toda la comunidad. La cita se desarrollará durante este martes 14 y miércoles 15 de julio, en el horario de 8 a 20, en el salón de exposición y venta ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 821, precisamente en el estacionamiento de la mencionada dirección.



Durante ambas jornadas de exposición, las autoridades del Servicio Penitenciario atenderán de forma personalizada a los medios de comunicación en el lugar, brindando ruedas de prensa con los detalles puntuales sobre la elaboración de los productos de labor terapia y la logística de la próxima procesión.

Los vecinos podrán conocer y adquirir una amplia variedad de artículos de alta calidad elaborados en los talleres de Labor Terapia. La producción cuenta con la participación activa de los internos de la Dirección Industrial, las internas de la Unidad Carcelaria N° 4 de Mujeres y los internos de la Unidad Carcelaria N° 7 Granja Penal Santa Teresita. En el espacio de venta se destacarán trabajos de carpintería, orfebrería, luthería, herrería, mimbrería y tapicería, además de marroquinería, tejidos, artesanías en cuero y productos textiles complementarios exhibidos en la folletería oficial.

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Por otra parte, los actos centrales tendrán lugar el jueves 16 de julio, coincidiendo con el Día del Agente Penitenciario. Es día se realizará la procesión en honor a la Santísima Virgen del Carmen, la cual iniciará puntualmente a las 9 desde la Unidad Carcelaria N° 1. El recorrido, estructurado bajo un fuerte sentido de pertenencia institucional, contemplará trece estaciones estratégicas que involucran a diferentes áreas y dependencias del Servicio Penitenciario.

La marcha recorrerá inicialmente la Avenida Hipólito Yrigoyen pasando por la Dirección General, la Unidad Carcelaria N° 4 de Mujeres, la Dirección de Industrial, las Unidades Carcelarias N° 6 y N° 7, el Departamento Sanidad, la Dirección de Correccional y la Dirección de Cuerpo Penitenciario. Posteriormente, la columna avanzará por la calle España transitando por las estaciones de la Dirección de Administración, la División Custodia y Traslado, la Escuela de Cadetes, Inspección General y la Dirección de la Unidad Carcelaria N° 1, para concluir finalmente con la solemne celebración de la Santa Misa en la Catedral Basílica de Salta a las 11:30.