Puesteros esperan recuperar ventas en el nuevo patio de comidas

El nuevo patio de comidas del Mercado San Miguel ya funciona en el anexo II, ubicado en Ituzaingó 134, luego del traslado durante el último feriado.

Pizzerías, cafeterías y puestos de comidas regionales comenzaron a recibir clientes en un espacio abierto, con mesas en el centro y locales distribuidos alrededor, en una disposición similar a la que tenía el histórico patio gastronómico.

En Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, los comerciantes expresaron su expectativa de mejorar las ventas después de abandonar el edificio central, donde la cercanía de las obras había reducido el movimiento.

“Esperamos vender mucho más. En el otro patio estábamos amontonados y mucha gente tenía miedo por la obra”, relató una de las puesteras.

Los clásicos ya están instalados

En el nuevo espacio ya funcionan locales tradicionales como Pizzería Maldonado, Don Emilio, Pizzería Belén 23, Pizzería Mateo y Cafetería Pepe.

La oferta incluye desayunos, empanadas, locro, sopa de maní, milanesas, pollo, matambre a la pizza, pastas y distintos menús del día.

Entre los precios relevados, los desayunos parten desde los $3.000, la docena de empanadas cuesta alrededor de $14.000 y los menús completos se consiguen desde $8.000.