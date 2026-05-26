Ossola sobre la encíclica de León XIV: “No condena la IA, pide usarla con humanidad”

El sacerdote explicó que el documento del Papa busca abrir un debate ético sobre la tecnología y el futuro del mundo.
Sociedad26/05/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

Por Aries, el padre Oscar Ossola se refirió a la nueva encíclica social del papa León XIV, titulada Magnifica Humanitas, un documento que plantea una reflexión sobre la inteligencia artificial, las guerras actuales y el futuro de la humanidad, desde una mirada basada en la fraternidad y el proyecto de Dios.

En ese sentido, el sacerdote explicó que el texto papal “cita muchísimos autores” y recorre referencias filosóficas y culturales que van desde Platón y Aristóteles hasta la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

“Es una mirada muy positiva de la humanidad. El mismo título lo dice: ‘Magnífica Humanidad’, creada por Dios, que hoy se encuentra ante una situación de elegir si construye de espaldas al proyecto de Dios o si construye en hermandad, en fraternidad y con la bendición de Dios”, expresó Ossola.

El sacerdote también cuestionó el tratamiento mediático que recibió la encíclica en algunos medios nacionales. “Lamenté totalmente ver canales porteños que ponían títulos como ‘catástrofe’ o ‘León XIV en contra de la IA’. De ninguna manera lo dice”, sostuvo.

Según explicó, el Papa no rechaza la inteligencia artificial, sino que propone un uso responsable y humano de la tecnología. “Sí plantea que convendría ayunar por momentos del uso de la IA para favorecer explícitamente el desarrollo de la persona, la inteligencia y la vida humana”, afirmó.

el-arzobispo-de-buenos-aires-jose-ignacio-garcia-U3CFTJI4BBDIXPXHNPQMZYUNOQEl padre Ossola apoyó el mensaje de García Cuerva y pidió más respeto institucional

Ossola además destacó el proceso de elaboración del documento y explicó que el Papa trabajó junto a equipos de teólogos, investigadores y especialistas en tecnología. En ese sentido, señaló que representantes de importantes compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial mantuvieron reuniones en el Vaticano durante el último año.

“La encíclica comenzó a escribirse pocos meses después de que León XIV asumiera y fue presentada casi diez meses después”, detalló.

El sacerdote también remarcó el valor simbólico de la fecha elegida para la firma del documento: el 15 de mayo, día en que se cumplieron 135 años de la publicación de Rerum Novarum, considerada la primera gran encíclica social de la Iglesia Católica.

“Así como en aquel momento la Iglesia reflexionó sobre el impacto de la industrialización y los cambios en el mundo del trabajo, hoy el Papa pone sobre la mesa el desafío de la inteligencia artificial y las transformaciones que atraviesa la humanidad”, concluyó.

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