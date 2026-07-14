Neblinas y baches complican las rutas en Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables, aunque Defensa Civil recomendó circular con extrema precaución debido a la presencia de neblinas matinales, baches, obras viales, animales sueltos y sectores con escaso mantenimiento. El informe corresponde a este martes 14 de julio.

Entre los tramos que requieren mayor atención figura la Ruta Nacional 34, donde persisten importantes deterioros entre Pichanal y Embarcación, Embarcación y General Mosconi, y Tartagal-Salvador Mazza, con baches de gran tamaño, banquinas irregulares, tránsito pesado y falta de mantenimiento.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del Río Pescado (kilómetro 42), el tránsito continúa reducido a media calzada por trabajos de mantenimiento, mientras que en la Ruta Nacional 51 se recomienda extremar los cuidados por vientos, calzada irregular y maquinaria vial.

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Los tramos con mayores advertencias

Según el reporte oficial, también se recomienda circular con precaución en:

Ruta Nacional 9/34: obras de bacheo entre Rosario de la Frontera y Metán.

obras de bacheo entre Rosario de la Frontera y Metán. Ruta Nacional 16: baches y tránsito intenso de camiones.

baches y tránsito intenso de camiones. Ruta Nacional 68: sectores irregulares entre La Merced y Cafayate.

sectores irregulares entre La Merced y Cafayate. Ruta Nacional 40: maquinaria trabajando, pozos y desvíos en distintos tramos.

maquinaria trabajando, pozos y desvíos en distintos tramos. Ruta Provincial 33 (Cuesta del Obispo): neblina, escarcha y calamina.

neblina, escarcha y calamina. Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta: presencia de obreros y bancos de neblina.

La recomendación

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada por las condiciones meteorológicas y aconsejó reducir la velocidad, respetar la señalización y evitar maniobras riesgosas, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la visibilidad se encuentra reducida por la niebla.