Así operan hoy los pasos fronterizos entre Salta, Chile y Bolivia

Quienes tengan previsto viajar hacia Chile, Bolivia o Paraguay desde Salta deberán tener en cuenta las condiciones informadas para los pasos fronterizos este martes 14 de julio.

El Paso de Jama, que une Argentina con Chile, permanece habilitado de 9 a 19, aunque las autoridades recomendaron circular con extrema precaución debido a la presencia de nieve sobre la calzada.

En tanto, el paso internacional de Aguas Blancas–Bermejo continúa operativo las 24 horas, pero registra demoras por los controles de Gendarmería Nacional. La misma advertencia alcanza al Puerto Chalanas, donde además se informó un refuerzo de los controles de los organismos de seguridad.

Por otra parte, el Paso Socompa continúa cerrado, mientras que Sico permanece habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos, con recomendación de circular con precaución por las bajas temperaturas.

Los pasos de Salvador Mazza–Yacuiba, El Condado–La Mamora y Misión La Paz–Pozo Hondo funcionan con normalidad dentro de sus horarios habituales.

El informe también señala que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera normalmente.