Por el partido de Argentina, el Mercado San Miguel atenderá con horario especial

El Mercado San Miguel modificará este miércoles su horario de atención por el partido entre Argentina e Inglaterra, que se jugará a las 16 por la semifinal del Mundial.

Según informaron los puesteros en Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, el centro comercial abrirá a las 8 de la mañana y funcionará de manera corrido hasta las 15. Después de ese horario cerrará sus puertas y no volverá a atender durante la tarde.

La decisión busca que comerciantes y trabajadores puedan trasladarse a sus hogares y seguir el encuentro de la Selección argentina.

Cuándo vuelve a abrir

La actividad se retomará el jueves a las 8, en el horario habitual.

El cronograma especial alcanzará también al nuevo patio de comidas, que ya funciona en el anexo II del Mercado San Miguel, ubicado en Ituzaingó 134.