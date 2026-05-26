Por segunda vez, San Lorenzo fue seleccionado por Nación y recibirá fondos

La Municipalidad de San Lorenzo fue nuevamente beneficiada por el programa Promover Turismo Federal, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, accediendo por segunda vez consecutiva a fondos no reembolsables destinados al fortalecimiento y modernización del destino turístico.

En esta nueva etapa, el municipio incorporó equipamiento tecnológico orientado a mejorar la calidad de atención al visitante y avanzar en la digitalización del destino. El proyecto contempla la generación de experiencias inmersivas que permitirán promocionar San Lorenzo en distintos puntos del país mediante nuevas herramientas tecnológicas.

Entre los elementos adquiridos se encuentran parlantes, Smart TV, TV táctil, tablets, computadora, óculos y otros dispositivos que contribuirán a modernizar la promoción turística local.

Cabe destacar que durante la edición anterior del programa, los fondos obtenidos permitieron desarrollar producciones audiovisuales destinadas a fortalecer la promoción digital del municipio, potenciando el alcance turístico de San Lorenzo a nivel nacional.

El intendente Manuel Saravia destacó la importancia de continuar gestionando programas que permitan incorporar innovación y nuevas herramientas para seguir posicionando a San Lorenzo como uno de los principales destinos turísticos de la región.