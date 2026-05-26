Por segunda vez, San Lorenzo fue seleccionado por Nación y recibirá fondos

El municipio accedió por segunda vez consecutiva a fondos no reembolsables destinados al fortalecimiento y modernización del destino turístico.
 
Municipios26/05/2026

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La Municipalidad de San Lorenzo fue nuevamente beneficiada por el programa Promover Turismo Federal, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, accediendo por segunda vez consecutiva a fondos no reembolsables destinados al fortalecimiento y modernización del destino turístico.

En esta nueva etapa, el municipio incorporó equipamiento tecnológico orientado a mejorar la calidad de atención al visitante y avanzar en la digitalización del destino. El proyecto contempla la generación de experiencias inmersivas que permitirán promocionar San Lorenzo en distintos puntos del país mediante nuevas herramientas tecnológicas.

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Entre los elementos adquiridos se encuentran parlantes, Smart TV, TV táctil, tablets, computadora, óculos y otros dispositivos que contribuirán a modernizar la promoción turística local.

Cabe destacar que durante la edición anterior del programa, los fondos obtenidos permitieron desarrollar producciones audiovisuales destinadas a fortalecer la promoción digital del municipio, potenciando el alcance turístico de San Lorenzo a nivel nacional.

El intendente Manuel Saravia destacó la importancia de continuar gestionando programas que permitan incorporar innovación y nuevas herramientas para seguir posicionando a San Lorenzo como uno de los principales destinos turísticos de la región.

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