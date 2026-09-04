El lunes próximo realizarán el sorteo de la posición de puestos para la Feria del Milagro

El lunes a las 10 en el SUM de la Escuela de Emprendedores, donde solo se permitirá el ingreso de los titulares con DNI en mano, se llevará a cabo el sorteo para conocer la posición de cada puestero.

La Feria funcionará del 11 al 15 de septiembre de 10 a 22 horas en el parque San Martín.

Las plazas del parque estarán repletas de puestos, en donde la gente encontrará artesanías en cuero, madera, platería, juguetes, ropa, calzados, masas regionales, pastelería, accesorios, marroquinería, bijouterie, lencería, accesorios para mascotas, librería y más.

La feria, además contará con:

+ Pantallas gigantes que transmitirán en vivo, la llegada de peregrinos, procesión y pacto de fidelidad

+ Cobertura de salud mediante la presencia de Cruz Roja coordinada por Samec, enfermeros en las plazas

+ Patrullajes y asistencia permanente de Protección Ciudadana

+ Refuerzo de luminarias, bajadas de electricidad supervisadas

+ Refuerzo de presencia policial, baños químicos, refuerzo de limpieza

+ Presencia permanente de inspectores municipales.

Se trata de la feria más grande de la provincia, por lo cual las reglas de funcionamiento son estrictas con el fin de cuidar el emblemático parque San Martín y propiciar un espacio seguro, ordenado y equilibrado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el espacio quedará limpio y despejado el 15 al finalizar la celebración religiosa.