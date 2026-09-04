Este sábado se abrirá la temporada de cosecha de frutillas

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el productor frutillero Oscar Tapia - Frutilla "Pachamama" - brindó detalles del evento que se realizará este sábado por la apertura de la temporada de cosecha de esta fruta.

“Ya hay hace tiempo comenzó la cosecha, pero no queríamos perder la oportunidad de invitarlos a la apertura en el Valle de Lerma. La idea es que las personas puedan conocer la planta, cómo se cosecha y que conozcan el cultivo”, indicó.

En tanto, destacó la participación del INTA en el acompañamiento a los productores en cuestiones técnicas, así como también en la generación de contactos para realzar la producción local.

“En el norte, Salta es la provincia que más consume frutillas, entonces se alienta el que la producción quede firme para que las personas inviertan y así crezca el sector”, completó el productor, y señaló que, justamente, el posicionar a la provincia como una de las mayores productoras del norte es el objetivo.

El evento será este 5 de setiembre, de 10 a 16 hs., sobre ruta 23, km9, en el predio de la Asociación Civil ‘Nueva era’.