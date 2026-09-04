Durand defendió su plan de obras: “Teníamos el 80% de las calles en mal estado”

El intendente de Salta, Emiliano Durand, aseguró que tras la gestión de Bettina Romero, el 80% de las calles de la Capital estaba en mal estado y utilizó ese diagnóstico para responder a los vecinos que cuestionan la demora de obras en sus cuadras.

“Arrancamos de muy atrás”, sostuvo en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña, donde reconoció que recibe planteos de vecinos que le señalan que lleva dos años como intendente y todavía no pavimentó determinadas calles.

Durand afirmó que el Municipio mantiene obras simultáneas en distintos puntos y advirtió que reparar calles no implica reducir automáticamente el volumen de deterioro porque, mientras unas son intervenidas, otras continúan dañándose.

Como ejemplo de la modalidad de trabajo, señaló que el Municipio prácticamente terminó la pavimentación de barrio Limache con maquinaria propia y que, cuando encara intervenciones grandes, instala bases operativas en la misma zona para evitar traslados diarios de equipos.