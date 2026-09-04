Salta consolida la Plataforma de Oferta y Demanda Laboral para el Sector Minero

El Gobierno provincial presentó nuevas herramientas tecnológicas orientadas a facilitar el acceso al empleo minero, durante la jornada “Trabajo Minería Salta: tecnología e innovación para el empleo minero”, desarrollada en el Centro de Convenciones de Limache, en el marco de Argentina Mining Norte 2026.

La actividad incluyó un panel integrado por el secretario de Minería, Gustavo Carrizo; el secretario de Modernización y Servicios Públicos, Martín Güemes; la subgerenta de Recursos Humanos de Ganfeng Lithium Latinoamérica, Clara Ochoa; y Lautaro Fernández, quien accedió a una oportunidad laboral mediante la Plataforma Digital de Oferta y Demanda Laboral para el Sector Minero. La propuesta convocó a más de 200 personas.

Carrizo, sostuvo que estas políticas permiten vincular la demanda de las empresas con la oferta laboral disponible y consideró necesario seguir fortaleciendo la adhesión de más proveedores mineros.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de continuar impulsando políticas que generen oportunidades para los trabajadores salteños, fortalezcan su formación y acompañen el crecimiento responsable del sector minero.

Durante su exposición, Güemes informó que la plataforma trabajomineria.salta.gob.ar cuenta con 26442 postulantes registrados y reúne a 110 empresas. Además, registra 2.100 interacciones entre compañías y trabajadores y dispone actualmente de 209 ofertas laborales.

El funcionario recomendó a los postulantes completar sus perfiles con la mayor cantidad de información posible y mantenerlos actualizados, para mejorar sus posibilidades de ser identificados por las empresas.

“La plataforma está pensada para que sea fácil para las empresas reclutar a la gente que necesita. Queremos que quienes desean trabajar y desarrollarse en la minería puedan encontrarse con las compañías que buscan talento”, expresó.

Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda laboral

En el evento se presentó a Arita, el nuevo asistente de inteligencia artificial desarrollado por el equipo de la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos para acompañar a los usuarios de la plataforma.

La herramienta ayudará a utilizar el sitio, identificar oportunidades acordes con cada perfil y preparar a los postulantes para los procesos de selección. También permitirá adecuar el currículum a una búsqueda determinada, anticipar posibles preguntas y practicar respuestas para una entrevista laboral.

Güemes señaló que el objetivo es aprovechar la tecnología para ampliar las posibilidades de acceso al trabajo y lograr que “las oportunidades generadas por el crecimiento del sector y el movimiento minero queden en manos de los salteños y las salteñas”.

Experiencias y oportunidades laborales

Por su parte, Ochoa destacó que la plataforma representa una iniciativa con resultados positivos para los procesos de reclutamiento y selección de personal. También remarcó la importancia de que los interesados se capaciten y estén preparados para responder a las necesidades de las empresas.

La representante de Ganfeng Lithium Latinoamérica indicó que existen distintas instancias de formación, muchas de ellas gratuitas, y acuerdos destinados a fortalecer el capital humano local. Además, sostuvo que cada postulante debe identificar el valor agregado que puede aportar a las compañías.

Durante el encuentro, Lautaro Fernández, de 30 años de edad, relató que conoció la plataforma a través de las redes sociales, completó su perfil y se postuló a una búsqueda para desempeñarse como operario. Dos semanas después, el 28 de mayo, ingresó a trabajar en una empresa minera.

El joven destacó que la plataforma le permitió visibilizar su perfil y experiencia, postularse a una oportunidad laboral acorde con sus capacidades e incorporarse a una empresa donde continúa fortaleciendo sus conocimientos y desarrollándose profesionalmente.