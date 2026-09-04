La Municipalidad arribará con servicios y atención a San Justo II y Portal de Güemes

La Municipalidad continúa descentralizando los servicios en todos los barrios para que los vecinos puedan acceder a ellos, sin salir de la zona donde viven. En esta oportunidad, se trabajará en San Justo II y Portal de Güemes.

Personal de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) estará junto a profesionales de salud para realizar controles médicos a vecinos y familias, también se brindará asesoramiento jurídico y habrá otros servicios como vacunación y castración para mascotas, gestiones para las partidas de nacimientos y programas nacionales.

Los puntos fijos serán:

LUNES 07 DE SEPTIEMBRE

* 08:30 – 12:00 | Operativo de Servicio Integral (Asentamiento San Justo II, Manzana 4 Lote 16).

Coordina: CIC de Solidaridad

MARTES 08 DE SEPTIEMBRE

* 09:00 – 12:00 | Operativo de Servicio Integral (Barrio Portal de Güemes)

Coordina: CIC de Constitución