La Municipalidad arribará con servicios y atención a San Justo II y Portal de Güemes
La Municipalidad continúa descentralizando los servicios en todos los barrios para que los vecinos puedan acceder a ellos, sin salir de la zona donde viven. En esta oportunidad, se trabajará en San Justo II y Portal de Güemes.
Personal de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) estará junto a profesionales de salud para realizar controles médicos a vecinos y familias, también se brindará asesoramiento jurídico y habrá otros servicios como vacunación y castración para mascotas, gestiones para las partidas de nacimientos y programas nacionales.
Los puntos fijos serán:
LUNES 07 DE SEPTIEMBRE
* 08:30 – 12:00 | Operativo de Servicio Integral (Asentamiento San Justo II, Manzana 4 Lote 16).
Coordina: CIC de Solidaridad
MARTES 08 DE SEPTIEMBRE
* 09:00 – 12:00 | Operativo de Servicio Integral (Barrio Portal de Güemes)
Coordina: CIC de Constitución