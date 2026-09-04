Portezuelo tendrá ingreso y salida por caminos separados

El acceso a la Capital por Portezuelo cambiará su esquema de circulación: la traza actual quedará destinada al ingreso y se construirá un recorrido diferente para la salida de vehículos.

El intendente de Salta, Emiliano Durand, anticipó en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña que la intervención forma parte de las obras previstas sobre avenida Asunción y que la transformación se completará el próximo año.

Durand explicó que separar ambos sentidos permitirá darle mayor fluidez al tránsito y disponer de una alternativa cuando ocurra un accidente. Actualmente, un siniestro en Portezuelo puede bloquear el acceso y obligar a desviar vehículos por otros sectores de la ciudad.

El jefe comunal también enumeró trabajos en avenida del Carnaval, colectora Bolivia y los ingresos a Parque General Belgrano, entre otros frentes que mantiene abiertos el Municipio.