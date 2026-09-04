Denuncian maltrato a estudiantes wichí y el posible cierre de Enfermería en Misión Carboncito

Sara Domínguez, coordinadora de la Tecnicatura en Enfermería Profesional Bilingüe, denunció trabas administrativas, problemas con las calificaciones y restricciones para cursar materias. La carrera tiene alrededor de 70 estudiantes y este año no abrió una nueva cohorte.

En diálogo con Aries, Sara Domínguez, profesora y coordinadora de la Tecnicatura en Enfermería Profesional Bilingüe de Misión Carboncito, denunció situaciones de maltrato hacia estudiantes wichí, irregularidades administrativas y obstáculos para continuar con el cursado.

“Hay una cuestión de violencia desde la institución”, denunció. Según detalló, las situaciones abarcan desde problemas con las calificaciones hasta impedimentos para ingresar a clases o cursar determinadas materias.

La preocupación se profundizó este año porque no se abrió una nueva cohorte. “Primer año no tenemos este año porque la carrera la están por cerrar”, afirmó. Actualmente, según precisó, hay 44 alumnos cursando tercer año y entre 30 y 40 en segundo, además de alrededor de una veintena de egresados que ya obtuvieron su título.

La tecnicatura tiene cinco años de trayectoria y surgió a partir de una iniciativa de las propias comunidades junto con profesionales de distintas disciplinas. Domínguez explicó que participaron antropólogos, enfermeros y otros actores en la elaboración de un diseño curricular pensado específicamente para las necesidades del territorio.

“Está creada por la comunidad y diferentes actores de la ciencia ante la necesidad de las situaciones y problemáticas de salud que están en conflicto en el territorio, entre la desnutrición y la emergencia sanitaria que tiene esta región desde hace varios años”, explicó.

Seún informó la docente, la carrera fue aprobada en 2022 mediante resolución ministerial y funciona como extensión áulica del Instituto de Educación Superior N° 6015, cuya sede se encuentra en Embarcación y depende de la Dirección de Educación Superior de la Provincia. También existe una extensión en Misión Chaqueña.

Domínguez remarcó que se trata de una propuesta destinada a estudiantes de pueblos indígenas que llegan desde diferentes puntos de la región y que cuenta con herramientas específicas para su formación, entre ellas un gabinete de simulación clínica.

Advierten dificultades también en el Profesorado de Educación Primaria

En paralelo a la situación denunciada en la Tecnicatura en Enfermería, Domínguez señaló que existen dificultades vinculadas al Profesorado de Educación Primaria que comenzó a dictarse este año en Misión Carboncito, también a partir de un pedido de las comunidades para contar con docentes bilingües formados en el territorio.

Domínguez explicó que la comunidad solicitó la desanexación del instituto de Embarcación y cuestionó los obstáculos que encuentran profesionales indígenas para incorporarse como docentes. En ese marco, sostuvo que la principal preocupación es que se convoque a profesionales externos pese a existir personas capacitadas dentro de las propias comunidades. “Traen otros de otros lugares que no conocen el territorio, habiendo en el lugar”, cuestionó.