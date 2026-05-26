Incendio en San Lorenzo: una casa quedó envuelta en llamas y trabajaron varias dotaciones

Un incendio estructural se registró el pasado sábado 17 de mayo en la ciudad de San Lorenzo, donde una vivienda de construcción mixta resultó afectada por un siniestro de importante magnitud.

El hecho ocurrió tras una alerta emitida por el Centro de Coordinación Operativa (C.C.O.), lo que motivó la intervención inmediata de la dotación del Móvil AR05 de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, que se desplazó hacia la intersección de calles Virgilio García y Esteban Echeverría.

Al arribar al lugar, el personal constató un incendio estructural declarado, con una elevada carga de fuego que afectaba una vivienda de aproximadamente 15 por 15 metros, construida con materiales como madera, chapa y durlock.

Debido a la gran cantidad de material combustible presente, se desplegaron rápidamente líneas de ataque para realizar tareas de enfriamiento y sofocación del fuego, con el objetivo de controlar la situación y evitar su propagación.

En el operativo trabajaron de manera coordinada distintas fuerzas de emergencia, entre ellas Bomberos de la Policía de la Zona Oeste, Bomberos Voluntarios Brigada Solidaria, Bomberos del Centro con apoyo logístico mediante camión cisterna, y personal de la Policía de San Lorenzo (Móvil 2253).

Desde el cuartel destacaron y agradecieron el trabajo conjunto entre las instituciones intervinientes, que permitió contener el siniestro.