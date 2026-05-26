Incendio en San Lorenzo: una casa quedó envuelta en llamas y trabajaron varias dotaciones

Una vivienda de construcción mixta fue afectada por un incendio estructural que requirió un importante operativo para su control.
Municipios26/05/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

706337006_1400633282094875_2734195146375325000_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=ojcq

Un incendio estructural se registró el pasado sábado 17 de mayo en la ciudad de San Lorenzo, donde una vivienda de construcción mixta resultó afectada por un siniestro de importante magnitud.

El hecho ocurrió tras una alerta emitida por el Centro de Coordinación Operativa (C.C.O.), lo que motivó la intervención inmediata de la dotación del Móvil AR05 de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, que se desplazó hacia la intersección de calles Virgilio García y Esteban Echeverría.

Al arribar al lugar, el personal constató un incendio estructural declarado, con una elevada carga de fuego que afectaba una vivienda de aproximadamente 15 por 15 metros, construida con materiales como madera, chapa y durlock.

atochaIncendio en Atocha: una vivienda quedó destruida y bomberos rescataron dos gatos

Debido a la gran cantidad de material combustible presente, se desplegaron rápidamente líneas de ataque para realizar tareas de enfriamiento y sofocación del fuego, con el objetivo de controlar la situación y evitar su propagación.

En el operativo trabajaron de manera coordinada distintas fuerzas de emergencia, entre ellas Bomberos de la Policía de la Zona Oeste, Bomberos Voluntarios Brigada Solidaria, Bomberos del Centro con apoyo logístico mediante camión cisterna, y personal de la Policía de San Lorenzo (Móvil 2253).

Desde el cuartel destacaron y agradecieron el trabajo conjunto entre las instituciones intervinientes, que permitió contener el siniestro.

Te puede interesar
Lo más visto
Inteligencia-artificial-con-reglas-claras-en-el-Estado-bonaerense

Inteligencia artificial: Salta regula su uso dentro del Estado

Ivana Chañi
Salta29/05/2026
La Provincia aprobó un protocolo para regular la implementación y utilización de herramientas de inteligencia artificial y sistemas generativos dentro de los organismos estatales. La medida busca ordenar una tecnología que gana espacio en la gestión pública.
 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail