3000 módulos alimentarios fueron entregados a comunidades originarias de nueve municipios salteños

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta realizó operativos simultáneos de asistencia alimentaria en nueve municipios de la provincia, donde se entregaron más de 3000 módulos de alimentos secos a familias de comunidades originarias.

La distribución alcanzó a comunidades de San Antonio de los Cobres, Molinos, Joaquín V. González, El Galpón, Metán, Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro y Orán. En total, 92 comunidades recibieron los módulos destinados a reforzar la alimentación de sectores en situación de vulnerabilidad.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el programa continúa vigente tras la renovación del convenio para la provisión de alimentos, gestionado por el ministro Mario Mimessi ante la cartera nacional de Capital Humano. La asistencia está orientada principalmente a niños de entre 6 meses y 7 años, embarazadas desde el tercer mes, personas con discapacidad y adultos mayores.