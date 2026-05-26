Incendio en Atocha: una vivienda quedó destruida y bomberos rescataron dos gatos

Un incendio estructural registrado en la zona de Atocha, en el municipio de San Lorenzo, provocó la pérdida total de una vivienda prefabricada durante la noche del lunes.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el Centro de Coordinación Operativa (CCO) emitió la alerta por el siniestro en una casa ubicada sobre calle Manuel J. Castilla. De inmediato, una dotación de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo se desplazó al lugar en una unidad autobomba.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego afectaba de manera generalizada una estructura de aproximadamente 8 por 4 metros. Ante la magnitud del incendio, se trabajó en conjunto con bomberos de la zona oeste para lograr la sofocación total de las llamas y realizar las tareas de enfriamiento de los materiales afectados.

A pesar del rápido accionar, las pérdidas materiales en la vivienda fueron totales.

Durante las tareas de remoción y revisión de escombros, el personal logró rescatar a dos felinos pequeños que presentaban quemaduras. Los animales fueron puestos a resguardo y quedaron bajo atención y control veterinario.