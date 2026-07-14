Renuevan la calzada de calle Las Palmeras y habrá restricciones en Barrio Tres Cerritos

La Municipalidad de Salta continúa con el plan de renovación de calzadas y esta semana avanzó con trabajos de hormigonado sobre la calle Las Palmeras, entre Los Carolinos y Las Tipas, en el barrio Tres Cerritos. La intervención busca reemplazar las placas de hormigón deterioradas que dificultaban la circulación vehicular.

Desde el municipio destacaron que se trata de uno de los corredores más transitados de la zona, ya que conecta directamente con la avenida Reyes Católicos, por lo que las obras permitirán mejorar la seguridad vial y la transitabilidad para vecinos y conductores.

Las tareas demandarán un período de fraguado de aproximadamente 20 días antes de habilitar completamente la calzada. Mientras tanto, el tránsito permanecerá restringido a media calzada, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar la señalización instalada en el lugar.