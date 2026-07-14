“Laburá Ya” suma más trabajadores y facilita la contratación de oficios por WhatsApp

La Municipalidad de Salta continúa fortaleciendo “Laburá Ya”, la plataforma que conecta a vecinos con trabajadores independientes mediante un chatbot de WhatsApp. A través del sistema, los usuarios pueden solicitar un servicio, indicar su ubicación y recibir opciones de prestadores registrados cercanos para coordinar directamente la contratación.

La iniciativa reúne a trabajadores de distintos oficios, como plomeros, electricistas, albañiles, carpinteros, jardineros y técnicos.

Desde el municipio remarcaron que los trabajadores atraviesan un proceso de validación de documentación y antecedentes, lo que brinda mayor seguridad a quienes contratan el servicio. Además, los usuarios pueden calificar la atención recibida una vez finalizado el trabajo. Para utilizar la plataforma, solo es necesario agendar el número 387 5455682 y enviar un mensaje por WhatsApp.