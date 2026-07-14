Construyeron una alcantarilla en la ruta provincial 156-S para mejorar la circulación en Rivadavia

La Dirección de Vialidad de Salta y la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte realizaron una obra en el kilómetro 22 de la ruta provincial 156-S, donde construyeron una alcantarilla destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes durante la temporada estival.

Los trabajos incluyeron la colocación de un caño de hormigón de 1.000 milímetros, además de tareas de excavación, una losa de asentamiento y la construcción de cabezales y aletas que permitirán canalizar el flujo de agua y proteger la estructura frente a la erosión.