Construyeron una alcantarilla en la ruta provincial 156-S para mejorar la circulación en Rivadavia

La obra fue ejecutada en conjunto por la Dirección de Vialidad de Salta y la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte, con el objetivo de reducir los problemas que generan las lluvias durante el verano.
Municipios14/07/2026

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La Dirección de Vialidad de Salta y la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte realizaron una obra en el kilómetro 22 de la ruta provincial 156-S, donde construyeron una alcantarilla destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes durante la temporada estival.

Los trabajos incluyeron la colocación de un caño de hormigón de 1.000 milímetros, además de tareas de excavación, una losa de asentamiento y la construcción de cabezales y aletas que permitirán canalizar el flujo de agua y proteger la estructura frente a la erosión.

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