Inseguridad en Ciudad del Milagro: Desvalijaron una barbería y dejaron sin trabajo a una adolescente

Por Aries, Emilia Flores, una joven emprendedora de 17 años del barrio Ciudad del Milagro, denunció el robo de todas sus herramientas de trabajo en la barbería donde se desempeñaba, un hecho que la dejó sin posibilidad de continuar con su actividad laboral.

Flores, estudiante del colegio Gorriti y actual abanderada de la institución, relató que desde muy chica comenzó a proponerse metas a corto y largo plazo, lo que la llevó a invertir con esfuerzo propio en herramientas para iniciarse en el rubro de la barbería y la peluquería.

Sin embargo, el pasado 18 de mayo sufrió un hecho delictivo que afectó tanto su proyecto personal como el de su lugar de trabajo. “Me robaron todas mis herramientas del local en el cual trabajo, que está ubicado en el barrio Ciudad del Milagro. No solamente me robaron a mí, sino también a mi jefe, así que nos quedamos sin poder trabajar”, expresó.

La joven señaló que el impacto del robo no fue únicamente económico, sino también emocional, ya que le impide continuar con su emprendimiento. “Queremos intentar recuperar aunque sea una parte de todo lo que perdimos para poder volver a trabajar y seguir adelante”, indicó, al mismo tiempo que mencionó la venta de una rifa para ayudar a sobrellevar los costos, que puede ser adquirida por medio del 3875913750.

De acuerdo a su testimonio, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando personas rompieron parte de una reja para ingresar al local. Flores sostuvo que, por la forma en que se produjo el ingreso, se trataría de una persona de contextura pequeña que logró pasar por el hueco y sustraer las herramientas.

La víctima también señaló que en el lugar no contaban con cámaras de seguridad debido a que el comercio era reciente. Además, indicó que vecinos de la zona no habrían observado movimientos sospechosos durante la madrugada.

Finalmente, expresó preocupación por la situación de seguridad en el barrio, donde —según comentó— se han registrado otros hechos similares en las últimas semanas, lo que genera alarma entre comerciantes y vecinos de Ciudad del Milagro.