Discapacidad: Nación dejará de pagar compensaciones a empresas por pasajes gratuitos

El Gobierno nacional dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinado a empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia interjurisdiccional por la emisión de pasajes gratuitos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. Allí se derogaron normas anteriores que regulaban esos pagos a las compañías.

El beneficio alcanza a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera para trasplante, y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La Secretaría de Transporte aclaró que la decisión no elimina el derecho al pasaje gratuito ni libera a las empresas de cumplir con esa obligación.

Según el texto oficial, el esquema de compensaciones había sido creado en un contexto de tarifas reguladas. El Gobierno argumentó que, con el nuevo marco de libertad tarifaria, las empresas pueden fijar precios y absorber esos costos dentro de su estructura económica.

La CNRT deberá mantener los procedimientos necesarios para garantizar que las empresas sigan emitiendo los pasajes gratuitos correspondientes.