"La Selección nos recuerda la Argentina que podríamos ser", reflexionó Guaymás

En Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries, el secretario general de Camioneros Salta, Jorge Guaymás, planteó que cada presentación de la Selección Argentina deja al descubierto una capacidad de unidad que luego no logra sostenerse en la vida política y social del país.

"Durante 90 minutos todos nos ponemos la misma camiseta, cantamos el mismo himno y desaparecen las diferencias", afirmó.

Según señaló, el verdadero interrogante es por qué esa misma actitud no se replica cuando se trata de discutir el futuro de la Argentina.

"El problema no es que los argentinos no podamos unirnos; el problema es que todavía no descubrimos cómo llevar esa fuerza a las cosas que realmente definen nuestro futuro", sostuvo.

Guaymás también vinculó esa reflexión con distintos momentos de la historia nacional, desde las Invasiones Inglesas hasta la Guerra de Malvinas, al considerar que los grandes desafíos despertaron, una y otra vez, un sentimiento de unidad entre los argentinos.

"Cada vez que aparece un desafío grande, los argentinos demostramos una enorme capacidad para dejar de lado las diferencias", concluyó.