El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, afirmó que el desempeño en el Mundial representa una alegría para una sociedad que atraviesa dificultades económicas y sociales, al mencionar a quienes “no tienen trabajo, no llegan a fin de mes o la viven peleando”.

Messi, entre sus respuestas frente a una consulta de un periodista tras la victoria ante Inglaterra dijo que “estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los Mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar; que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando. Es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre”.

El vocero presidencial Adrián Ravier viene sosteniendo que el Gobierno no comparte la visión como una descripción general de la situación del país.

“No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes, que es una frase que muchos mencionan. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad”, sostuvo el funcionario.

Ravier agregó que existen hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios públicos tras la actualización tarifaria, aunque defendió esa política.

“Es cierto que hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible. Pero también era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios”, afirmó.

Con información de Noticias Argentinas