El Gobierno ratificó los pases a disponibilidad de empleados de Capital Humano tras el cierre de áreas

A través de tres decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo rechazó los recursos presentados por trabajadores afectados por la reestructuración del Ministerio de Capital Humano. Los agentes permanecerán en situación de disponibilidad por seis meses.
 
Política26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional ratificó este martes los pases a disponibilidad de empleados del Ministerio de Capital Humano afectados por el proceso de reestructuración impulsado por la administración de Javier Milei.

La decisión fue oficializada mediante los decretos 386, 387 y 388 publicados en el Boletín Oficial, donde se rechazaron los recursos administrativos presentados por tres trabajadores que reclamaban la nulidad de las medidas.

Según detalló el Ejecutivo, los empleados pertenecían a áreas eliminadas tras la modificación del organigrama del ministerio, dispuesta por el Decreto 151/2025. Entre las dependencias alcanzadas aparecen la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Coordinación de Logística para Ayudas Urgentes.

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Los agentes cuestionaban la constitucionalidad del régimen de disponibilidad previsto en la Ley de Empleo Público y reclamaban su reubicación dentro de la administración pública nacional.

Sin embargo, el Gobierno sostuvo que las medidas “se ajustan a derecho” y afirmó que la reestructuración habilita legalmente el pase a disponibilidad del personal de planta permanente.

La situación de disponibilidad implica que los trabajadores permanecen desvinculados de sus funciones mientras el Estado evalúa una eventual reubicación o el vencimiento del plazo administrativo correspondiente.

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