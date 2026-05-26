El Gobierno ratificó los pases a disponibilidad de empleados de Capital Humano tras el cierre de áreas

El Gobierno nacional ratificó este martes los pases a disponibilidad de empleados del Ministerio de Capital Humano afectados por el proceso de reestructuración impulsado por la administración de Javier Milei.

La decisión fue oficializada mediante los decretos 386, 387 y 388 publicados en el Boletín Oficial, donde se rechazaron los recursos administrativos presentados por tres trabajadores que reclamaban la nulidad de las medidas.

Según detalló el Ejecutivo, los empleados pertenecían a áreas eliminadas tras la modificación del organigrama del ministerio, dispuesta por el Decreto 151/2025. Entre las dependencias alcanzadas aparecen la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Coordinación de Logística para Ayudas Urgentes.

Los agentes cuestionaban la constitucionalidad del régimen de disponibilidad previsto en la Ley de Empleo Público y reclamaban su reubicación dentro de la administración pública nacional.

Sin embargo, el Gobierno sostuvo que las medidas “se ajustan a derecho” y afirmó que la reestructuración habilita legalmente el pase a disponibilidad del personal de planta permanente.

La situación de disponibilidad implica que los trabajadores permanecen desvinculados de sus funciones mientras el Estado evalúa una eventual reubicación o el vencimiento del plazo administrativo correspondiente.