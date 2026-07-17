Media sanción a la reforma previsional que cambia la edad y el cálculo jubilatorio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, podrá tener sancionada a fin de mes una reforma previsional para equilibrar el déficit que tiene la provincia.

El proyecto contempla elevar la edad para acceder al beneficio jubilatorio y establece que se requerirán 35 años de aportes.

La iniciativa gubernamental que declara la emergencia previsional se aprobó el miércoles en el Senado por 10 a 7 votos, ya que el oficialismo tuvo el respaldo de sus 8 legisladores y dos votos del peronismo, uno del monobloque Peronismo Federal y otro del Frente Mas por Entre Ríos.

El peronismo representado por el bloque Frente Mas por Entre Ríos aportó los 7 votos en rechazo al proyecto, ya que una senadora Nancy Miranda lo hizo a favor de la iniciativa impulsada por Frigerio.

El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados donde el oficialismo tiene mayoría con lo cual se estima que se aprobará en la última semana de este mes, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los detalles de la reforma

La iniciativa establece que se subirá la edad de jubilación de las mujeres 57 años a 60 años y los hombres de 62 a 65, en la misma línea que existe en el sistema jubilatorio nacional.

Uno de los puntos mas importantes es que se aumentará de 30 a 35 años la cantidad de aportes para poder jubilarse y el calculo del haber inicial será un promedio de los últimos 20 años de sueldo, en lugar de 10 como es hasta ahora, pero se mantiene el 82% móvil.

En el caso de los docentes se mantienen se mantienen las edades jubilatorias pero se establece que ahora aportes adicionales solidarios hasta los 65 años.

Entre Ríos es una de las 13 provincias que no traspasó su caja jubilatoria a la Nación, ya que existe una cláusula constitucional que se lo impide, y por eso motivo deberá seguir en manos del Poder Ejecutivo provincial.

Con información de Noticias Argentinas