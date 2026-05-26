Cooperativas y mutuales deberán informar datos fiscales de asociados

El INAES oficializó nuevas obligaciones vinculadas al intercambio automático de información financiera. La medida alcanza especialmente a mutuales que manejan ahorro y ayuda económica.
 
Política26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) estableció nuevas obligaciones de control fiscal para cooperativas y mutuales en el marco de acuerdos internacionales de intercambio automático de información financiera.

pettovello-1024x538El Gobierno ratificó los pases a disponibilidad de empleados de Capital Humano tras el cierre de áreas

La resolución obliga a determinadas entidades a recopilar y conservar información fiscal de asociados y beneficiarios, incluyendo:

  • nacionalidad,
  • residencia fiscal,
  • número de identificación tributaria,
  • domicilio,
  • fecha de nacimiento.

Según explicó el organismo, la medida se enmarca en estándares impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en acuerdos internacionales vinculados al control de cuentas financieras y prevención de evasión fiscal.

El INAES precisó que las principales alcanzadas serán las mutuales habilitadas para operar sistemas de ayuda económica y ahorro entre asociados.

Además, las entidades deberán aplicar procedimientos de debida diligencia y mantener actualizados los legajos de clientes y beneficiarios para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.

La normativa también se vincula con estándares internacionales orientados a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail