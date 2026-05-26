Cooperativas y mutuales deberán informar datos fiscales de asociados
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) estableció nuevas obligaciones de control fiscal para cooperativas y mutuales en el marco de acuerdos internacionales de intercambio automático de información financiera.
La resolución obliga a determinadas entidades a recopilar y conservar información fiscal de asociados y beneficiarios, incluyendo:
- nacionalidad,
- residencia fiscal,
- número de identificación tributaria,
- domicilio,
- fecha de nacimiento.
Según explicó el organismo, la medida se enmarca en estándares impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en acuerdos internacionales vinculados al control de cuentas financieras y prevención de evasión fiscal.
El INAES precisó que las principales alcanzadas serán las mutuales habilitadas para operar sistemas de ayuda económica y ahorro entre asociados.
Además, las entidades deberán aplicar procedimientos de debida diligencia y mantener actualizados los legajos de clientes y beneficiarios para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.
La normativa también se vincula con estándares internacionales orientados a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.