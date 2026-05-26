Cortes de luz en Salta: zonas y horarios afectados del 26 al 30 de mayo
La empresa Edesa informó el cronograma de cortes programados de energía eléctrica que se realizarán desde este martes 26 hasta el sábado 30 de mayo en distintos puntos de la provincia de Salta.
Según la prestataria, las tareas forman parte del Plan de Inversión 2026 e incluyen trabajos de renovación y ampliación de redes de media y baja tensión.
Martes 26 de mayo
Salta Oeste 2
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: localidad de San Lorenzo, barrio Centro, calles Vicente López y Planes, Simón Bolívar, Alfonsina Storni, Juan Carlos Dávalos, zona rural, Los Zarzos, Buena Vista y zonas aledañas.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Miércoles 27 de mayo
Salta Norte RN9S
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: Salta Capital, barrios Chachapoyas, General Mosconi, Lamadrid, Miguel Ortiz, Vicente Solá y zonas aledañas.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Salta Oeste 2
Horario: de 8 a 11
Duración: 3 horas
Zona afectada: polígono comprendido por avenida Finca Yerba Buena, Circunvalación Oeste, WA Sinérgico y barrio Ciudad Oeste.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Jueves 28 de mayo
Salta Oeste 2
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: barrio El Tipal, calles Nazareno, La Paz y zonas aledañas.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Salta Sur RN6E
Horario: de 8 a 12.30
Duración: 4 horas y media
Zona afectada: zona sur de Salta Capital, barrios San Carlos, La Jorgelina y zonas aledañas.
Motivo: trabajo solicitado por tercero.
Viernes 29 de mayo
Orán La Unión
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: Rivadavia Banda Sur, barrio Cementerio y zonas aledañas.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Orán Noroeste
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: localidad de Aguas Blancas, fincas sobre ruta nacional 50 y zonas aledañas.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Salta Norte RN9S
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: Salta Capital, barrio Pereyra Rozas, clientes ubicados en las manzanas 662, 663 y zonas aledañas.
Motivo: ampliación de red de media y baja tensión.
Salta Valle SIR 2
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: La Viña, ruta nacional 68, zona rural, barrio 28 Viviendas, paraje Las Costas, barrio San Antonio, Ampascachi, Coronel Moldes, urbanización Sol y Luna, barrio La Banda y zonas aledañas.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Sábado 30 de mayo
Orán Embarcación
Horario: de 8 a 12
Duración: 4 horas
Zona afectada: Embarcación, barrios Centro, Jardín, Progreso, Villa Cazabón, San Juan, 80 Viviendas, asentamiento El Tráfico, Primavera, comunidad Wichí Lote 75 y zonas aledañas.
Motivo: renovación de red de media y baja tensión.
Desde Edesa recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el desarrollo de los trabajos programados.