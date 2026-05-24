Gimnasia y Tiro recibe a Gimnasia de Jujuy con un fuerte operativo policial

El partido se jugará este domingo a las 18.30 en el estadio David Michel Torino. Las puertas se habilitarán desde las 17 y habrá controles con DNI y entrada física.
 
Deportes24/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

POLICIA DE SALTA

La Policía de Salta dispuso un operativo especial de seguridad para el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por el Torneo Primera Nacional 2026.

El partido se disputará este domingo a las 18.30 en el estadio David Michel Torino, con un despliegue de más de 361 efectivos de Unidades Especiales y áreas Operativas e Investigativas del Distrito de Prevención 1 de Capital.

El operativo estará organizado en tres fases y fue diagramado por el Centro de Coordinación Operativa.

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Las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 17, por lo que recomendaron al público asistir con antelación para evitar demoras en los accesos.

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Durante el ingreso se utilizarán aplicativos para identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, en los filtros de control se solicitará DNI y entrada en formato físico.

La Policía recordó que está prohibido ingresar con pirotecnia, paraguas y cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la integridad física de las personas.

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