El alcalde de Nueva York se metió en la polémica del Mundial: “A Egipto le robaron el partido”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió al mundo del fútbol al hacer referencia a la polémica victoria de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026. Durante la presentación de un plan de transporte público en la ciudad, el funcionario lanzó un comentario que rápidamente se viralizó.

“En seis meses habrán pasado 24 horas menos en el colectivo. Por año, habrán ahorrado dos días de viaje… Esto significa ponerse de acuerdo con tus amigos en que ayer a Egipto le robaron”, dijo Mamdani, en alusión al triunfo argentino que le permitió avanzar a los cuartos de final.

El dirigente neoyorquino, nacido en Uganda y con vínculos familiares con Egipto, es reconocido como fanático del fútbol y seguidor del Arsenal de Inglaterra. Su frase generó sorpresa entre los presentes y sumó un nuevo capítulo a la discusión que quedó instalada tras el partido.

La ciudad de Nueva York será protagonista del cierre del Mundial, ya que el 19 de julio recibirá la final del torneo en el MetLife Stadium.